Iglesias se despide del Ejecutivo señalando los "límites y contradicciones" de gobernar con el PSOE

Pablo Iglesias ya no forma parte del Gobierno de coalición. "Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. Ahora me toca seguir trabajando donde creo que puedo ser más útil. Seguimos", ha señalado Iglesias que encabezará las listas electorales de Unidas Podemos a las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid.

Al igual que anunció su decisión de abandonar el Ejecutivo, Iglesias ha publicado un vídeo en redes sociales tras participar en su último Consejo de Ministros. "He podido confirmar que el Gobierno es un instrumento con una enorme capacidad para movilizar recursos y mejorar la forma de organizarnos como sociedad", ha subrayado el ya exvicepresidente.

Hoy ha sido mi último Consejo de Ministros. Orgulloso de terminar mi etapa en el Gobierno de coalición cumpliendo el compromiso de reconstruir el sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes del PP. Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. pic.twitter.com/7h4bQ3Wl9n — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 30, 2021

No obstante, como ya apuntó hace unas semanas en una entrevista en Salvados, Iglesias ha insistido en que "enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no los intereses de la mayoría". Pero este no ha sido el único escollo que el líder morado se ha encontrado en los 341 días que ha permanecido en el Ejecutivo. Según ha dicho, la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición "hace que haya muchos límites y contradicciones".

La salida de Iglesias para disputar a Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo obligará al jefe del Ejecutivo ha hacer una pequeña reestructuración en su Gabinete. El próximo miércoles, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumirá la vicepresidencia tercera y será la responsable de Economía, Nadia Calviño, quien ocupe la segunda. Además, Ione Belarra dejará la secretaría de Estado para la Agenda 2030 -quedará en manos de Enrique Santiago- para situarse al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.