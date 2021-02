Illa cierra una primera ronda de contactos con todos los partidos excepto Vox

El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha cerrado este martes una primera ronda de contactos con todos los partidos políticos catalanes, excepto Vox, para informarles de su candidatura a la presidencia de la Generalitat. El propio Illa lo ha revelado en sus cuentas de Twitter e Instagram, en las que ha afirmado: "Hace unos minutos he acabado una ronda de llamadas con todos los partidos políticos, excepto la extrema derecha, para anunciarles que presentaré mi candidatura a la presidencia a la Generalitat. El cambio ha llegado y los socialistas vamos a hacerlo posible".

Fa uns minuts he acabat una ronda de trucades a tots els partits polítics, excepte a l’extrema dreta, per anunciar que presentaré la meva candidatura a la presidència de la Generalitat.

El canvi ha arribat i @socialistes_cat el farem possible.

Illa ha podido hablar con todos los líderes menos con la candidata de la CUP, Dolors Sabater, con la que no obstante se ha intercambiado mensajes, según fuentes socialistas. Estas fuentes han informado que Illa ha trasladado al resto de dirigentes que, a su juicio, los resultados del 14-F son "claros", con el PSC como el primer partido de Cataluña, y que "ha habido un voto a favor del diálogo y el reencuentro". Asimismo, ha recordado al resto de formaciones que se ha producido una mayoría clara de izquierdas y progresista que Illa puede encabezar, motivo por el cual se presentará a la investidura.

Después de estas primeras conversaciones, el exministro de Sanidad abrirá una ronda de contactos presenciales y discretos en los próximos días, según fuentes socialistas.

En paralelo, la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha explicado que con esta iniciativa Illa busca "poner de manifiesto esta nueva etapa que se abre en Cataluña". "Nosotros creemos que es el momento de no mirar atrás y de ver que hemos llegado a este 14-F por la imposibilidad de esta supuesta mayoría independentista de pactar un nuevo 'president'", ha recordado Granados en declaraciones a TV-3.

A su juicio, "esto que se pone encima de la mesa de una mayoría independentista inapelable no lo hemos visto estos últimos meses, pues los Presupuestos (de la Generalitat) no los votó la CUP --fue En Comú Podem-- y, por tanto, hay una puerta abierta" a una suma alternativa a la de ERC, JxCat y los cuperos. En este contexto, para Granados, "los que hemos ganado las elecciones tenemos el deber y la obligación de trasladar nuestro proyecto al conjunto de la ciudadanía y a los parlamentarios". Granado ha subrayado que un acuerdo con los comunes para formar el Govern es "la fórmula que puede funcionar", si bien no suma mayoría absoluta en el Parlament.