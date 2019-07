Indignación por los gestos de Inés Arrimadas en el debate de investidura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Bufff! Pues lo que os queda por ver de la impresentable Arrimadas. Los catalanes la hemos sufrido mucho más tiempo. Sus gesticulaciones, sus “caritas”, sus comentarios... es lo único que tiene, no tiene diálogo, no tiene ética, no tiene vergüenza. Muchos de los que antes la aplaudían por lo mismo en el Parlament ahora se dan cuenta de su modo de ser y la critican. Ahora a soportarla y en las próximas elecciones: olvidarla!