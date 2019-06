El juez Serrano solicita la baja como diputado de Vox por "motivos de salud"

El juez Francisco Serrano, líder de Vox Andalucía, ha solicitado la baja médica por tiempo superior a 30 días de sus labores como diputado en el Parlamento andaluz, según han confirmado fuentes de partido. En su escrito de solicitud, justifica su baja debido al estado anímico en el que se encuentra tras el linchamiento al que, dice, se ha visto sometido desde el fin de semana último tras sus críticas a la sentencia de 'la Manada'. No obstante, asegura que esos comentarios en redes sociales, que provocaron indignación general al apuntar que el fallo estaba dictado por la turba feminista supremacista, fueron realizados por "un colaborador".

Vox Andalucía ha confirmado que el parlamentario estará ausente por una baja médica una larga temporada, al menos durante un mes, y por motivos de salud. La petición de Serrano será estudiada este mismo miércoles en la Comisión del Estatuto del Diputado, donde dejará constancia de que delegará su voto en un compañero para las siguientes votaciones en la Cámara autonómica.

"Turba feminista supremacista"

La baja se produce en plena polémica tras sus declaraciones sobre la sentencia de la Manada, un fallo que dijo dictado por la turba feminista supremacista. Serrano, juez de profesión, consideró que el cambio de calificación de los hechos a violación es fruto de una apreciación. Horas después, en su Facebook, lamentó que el Supremo sentara así precedente porque a partir de ahora, hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado podría terminar con el impotente en prisión, llegando asegurar y que la única relación segura entre hombres y mujeres será a través de la prostitución.

Unas palabras por las que llegó a pedir disculpas horas después, aunque manteniendo sus críticas jurídicas a la sentencia. Vox Andalucía, no obstante, marcó distancias y afirmó que la postura oficial de la formación era la de máximo respeto a las resoluciones judiciales, la apuesta por un poder judicial independiente y el aumento de las penas a los violadores.

"Linchamiento"

Ahora, y también en un comunicado difundido en internet, el juez explica que la baja médica es la consecuencia tras haber vuelto a sufrir las consecuencias del linchamiento en prensa y redes sociales, por lo que se retira temporalmente para recuperarse anímicamente junto a su familia. Pese a las matizaciones y rectificaciones que el mismo difundió en sus redes durante el fin de semana, Serrano atribuye ahora esos comentarios a un colaborador, al que pidió que lo publicara en Facebook, lo cual derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas.

La retirada temporal de Serrano se produce en un momento en que su liderazgo dentro de la formación está en declive, y se ha visto relegado por el portavoz parlamentario Alejandro Hernández, que es quien lleva de facto las riendas de Vox en la región. Hernández, en rueda de prensa este mismo miércoles, aseguró que nada indica que el juez no vaya a seguir al frente de la presidencia del grupo parlamentario, al tiempo que apuntó que no es tan extraño que en un momento dado un responsable político haga unas manifestaciones a título personal que no estén acordes en su totalidad con la línea política de su partido.