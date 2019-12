JxCat pide no quedar al margen de las negociaciones PSOE-ERC

Tras celebrar una reunión en Bruselas con el 'expresident' Carles Puigdemont y el 'president', Quim Torra, los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) y los 'consellers' del Govern de este espacio han reclamado al PSOE que no deje al margen a JxCat de las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez con ERC. Tras la reunión, en lugar de la rueda de prensa prevista de Puigdemont y Torra, han comparecido Albert Batet y Laura Borràs, que de entrada han descartado la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña si bien han apuntado que el escenario es cambiante, por la posible sentencia a Torra por los lazos amarillos y la situación de Puigdemont, pendiente de si puede ejercer como eurodiputado.

Borràs ha dejado la puerta abierta a una nueva discrepancia entre JxCat y ERC en la votación de investidura en el Congreso y ha advertido que "difícilmente se llegará a ninguna solución efectiva dejando al margen al principal grupo independentista en el Parlamento catalán y que ostenta la presidencia de la Generalitat, hacemos énfasis en el reconocimiento de las instituciones y el respeto institucional". La exigencia de JxCat tiene que ver también con la existencia de un mediador internacional. "¿Quiere el PSOE cumplir los derechos humanos, las resoluciones de la ONU del grupo de detenciones arbitrarias? ¿Hay voluntad política de resolver la situación?", se ha preguntado.

"Hay un escenario en el que JxCat se plantearía algo que no fuera un 'no ' a Sánchez, si viéramos la disposición del PSOE no a cronificar el conflicto sino a buscar soluciones al conflicto", ha añadido Borràs en la rueda de prensa en Bruselas.

Elecciones

Por otra parte, el presidente de JxCat en el Parlamento catalán, Albert Batet, ha descartado de entrada la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. "Tenemos voluntad de acabar la legislatura catalana", ha asegurado, recordando que Puigdemont y Jordi Sànchez han apostado por esta estabilidad. "Damos solidez a las elecciones del 21-D; hay una mayoría sólida, estable, en el Parlament", ha añadido, si bien Batet ha apuntado que existen "variables" que no dependen de JxCat como el juicio al 'president' Torra y la situación de Puigdemont, sobre el que Borràs ha afirmado que sigue siendo el 'president' legítimo y el candidato de JxCat.