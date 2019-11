Mari Carmen, la particular voz de Compromís en Twitter durante el debate electoral

El debate electoral a cinco celebrado anoche tuvo a una protagonista inesperada. Aunque es habitual que en las redes sociales se forme un coloquio paralelo entre los usuarios (con los memes como arma arrojadiza) y que los partidos políticos no representados en la cita también digan la suya por el mismo medio, este lunes destacó las intervenciones de una ciudadana valenciana, Mari Carmen, desde la cuenta de Twitter de Compromís. Una nueva y aplaudida actriz en la carrera electoral (en el debate a cinco fueron todos hombres) hacia el próximo 10 de noviembre.

Mari Carmen se presentó en un tuit con un corto vídeo, en el que se intuye que está cocinando: "Perdón, mira, que como siempre me paso por la sede de Compromís y estoy indignadísima con estos cinco políticos que se repiten más que el alioli. Me han dado [Compromís] su Twitter para que pueda criticar sin pelos en la lengua. Y se van a enterar de quién es Mari Carmen. Ahora cuando acabe de hacer la cena vas a ver tú cómo me pongo yo las pilas". El hilo de Mari Carmen-Compromís lo compartió, entre otros, el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Mari Carmen se dedicó a comentar las declaraciones más destacadas de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. Uno de sus primeros comentarios fue cuando apareció el adoquín del presidente de Ciudadanos. "Adoquín??? tú sí que tienes la cara dura como un adoquín", escribió Mari Carmen. La celebrada opinadora siguió: "Mucha Cataluña, mucha Cataluña... Pero mi Pepe [al que más tarde presentó como su marido] con las naranjas en el árbol, que se las pagan a cuatro perros" o "mucha economía, mucha economía, pero el dinero que nos deben a los valencianos, ¿qué? ¿Ese cuándo nos lo van a pagar?". Uno de los que más recibió por parte de Mari Carmen fue Rivera. "Rivera qué haces con el papel de váter, cariño?", escribió cuando el líder de Ciudadanos desplegó unos extensos documentos.

Y dale con Cataluuuuuuunyaaaaa pic.twitter.com/DPdFNoAZpw — Compromís (@compromis) November 4, 2019

Del líder de Vox, Santiago Abascal, dijo, cuando hablaba sobre la violencia machista, que "no tiene vergüenza" y que "sí, Abascal, eres un homófobo". "Rivera, Casado y Abascal pegándose a ver quien es mas facha", afirmó en un tuit.

Ahora Abascal hablando de proteger a las mujeres. No tiene vergüenza. Mari Carmen pic.twitter.com/4bPjJG8UZ9 — Compromís (@compromis) November 4, 2019

Durante el debate, Mari Carmen también recibió críticas y respondió en directo: "Hay gente aquí que me critica, aprovecho esta pausa para recordarles que no estaría aquí si Pedro y Pablo hubiesen llegado a un acuerdo. No me fío ni un pelo de ellos".

Entre selfis con su televisor, a Mari Carmen le entró el sueño (el debate acabó bien pasada la medianoche) y confesó haber "cerrado los ojos un segundito" para después zanjar el hilo con su particular 'minuto de oro': "Después de esta vergüenza de políticos, tengo muy claro que el domingo voy a votar a mi [Joan] Baldoví. Eso sí, ir todos a votar y con 'coneixement' que hay mucho maleante por ahí".