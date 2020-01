Monago pone a Vara de ministro y la Junta contesta: «Ya le gustaría al PP»

El líder extremeño del PP, José Antonio Monago, quiso poner ayer en el foco mediático al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lanzando que este sería uno de los nuevos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez (cuyos nombres se fueron conociendo en cascada como si fueran los premios Oscar, al igual que ocurrió cuando formó gobierno tras la moción de censura). Monago soltó: «Si no hay un ministro extremeño con 20 ministerios... ¡alguna pedrea tendrá que tocar!».

«Si no es Fernández Vara -continuó- que lo sea José María Vergeles, el mejor colocado, al ser vicepresidente; y si no que sea otro. Qué menos». «Hay que premiar la fidelidad que ha tenido Vara hacia el presidente del Gobierno, ya que dijo que si pactaba con los independentistas, se iba del partido. Esa fidelidad merece un monumento, qué menos que un ministerio», ironizó el presidente de los populares extremeños.

A estas declaraciones respondió la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña: «Se rumorea, se dice... Ya le gustaría al Partido Popular de Extremadura que Guillermo Fernández Vara se fuera de ministro a Madrid, ya le gustaría, pero no va a ir».

«UN ENCARGO» / «Muchos compañeros podrían ser perfectamente ministros -prosiguió Gil Rosiña-, pero lo que sí está claro es que el presidente Fernández Vara no se va a ir porque ha recibido un encargo muy importante que es el del pueblo extremeño para gobernar esta tierra. Así que me temo que le he dado el fin de semana al PP, pero bueno, esto es así».

Más respuestas a las palabras de Monago: «La confianza de los ciudadanos es la mejor estatua que uno puede tener cuando se sienta en el sillón de gobierno representando al conjunto de los ciudadanos y Monago a lo mejor esto no lo entiende, probablemente no».

«Desde esta tribuna pública no entiendo que haya estatua mejor que esa, que tener la confianza de tus ciudadanos, de tus vecinos, que una vez te dijeron tú pierdes, que luego te hicieron ganar otra vez y que la segunda vez te vuelven a elegir por mayoría absoluta, un caudal de confianza importante», apostilló la portavoz de la Junta.

Asimismo, concluyó: «Lo más importante de todo es que ya va a haber un Gobierno de España, ya se acabó la transición, la espera y el estar en funciones, ya se terminó un estado que ha durado demasiado tiempo».