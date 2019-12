Los Mossos no creen que Tsunami invada el campo durante el clásico

Los Mossos d'Esquadra tienen informaciones según las cuales Tsunami Democràtic no pretende interrumpir el clásico. Así lo ha afirmado el comisario jefe del cuerpo policial, Eduard Sallent, que ha asegurado: "Tsunami no tiene intención de interrumpir el partido y entendemos que esto no sucedera. Este seria escenario no deseado. Estamos preparados para responder.

Sallent ha explicado el modo en que actuarán si hay un salto al campo. "Si alguien saltara al terreno, actuaríamos. Lo identificaríamos y seria multado económicamente y se expone a medidas internas (puede perder el carnet de socio)", ha señalado.

Por su parte, el consejero de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra garantizarán la celebración del clásico el próximo 18 de diciembre. "Los Mossos garantizan el partido, el acceso de seguidores y velaran por seguridad fuera y dentro estadio", ha afirmado Buch, que ha reiterado su disconformidad con el primer aplazamiento del encuentro.

El pasado miércoles, Tsunami Democràtic avisó al FC Barcelona y al Real Madrid de que si durante el partido de la Liga que jugarán el 18 de diciembre aparece el lema 'Spain Sit and Talk', el evento podrá transcurrir "con normalidad".