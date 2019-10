"No sé si quiere hacer usted la entrevista": el intento de Villacís de dirigir a un periodista

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos), ha caído en las redes del streaming, o vídeo en directo. Cuando hacía una entrevista en la Cadena Ser, la política naranja trató de que el periodista con el que conversaba, Javier Casal, le hiciera la pregunta que ella quería. Villacís no fue consciente de que el momento estaba siendo captado por las cámaras y el propio reportero le afeó el intento de colar esta pregunta en concreto.

"No sé si quiere hacer usted la entrevista": Villacís coge el bolígrafo de @Casal y le escribe la pregunta que quiere que le haga durante su entrevista en 'La Ventana de Madrid' https://t.co/QQ9iywOkMA pic.twitter.com/zZvesCCXLh — Cadena SER (@La_SER) October 14, 2019

La conversación entre ambos se encaminaba ya a su final y Casal preguntaba a Villacís por el plan municipal para "reducir los niveles de contaminación en Madrid" aunque vayan a "entrar más vehículos", cuando entonces Villacís coge la pluma de las manos del periodista y comienza a garabatear. "Le dejo la pluma. Veo que quiere hacer un gráfico en el papel", afirma entonces Casal, a lo que Villacís responde que no "es la idea. "Queremos dar más alternativas para que la gente utilice más el transporte público. Se va a mejorar el transporte público y se trata de que entren más vehículos en Madrid", contesta, mientras Villacís sigue escribiendo, grabada por las cámaras.

"Lo voy a decir porque lo está viendo la gente en el streaming. Me ha puesto usted en el papel 'Valdemingómez'. No sé si me está dictando la pregunta o que quiere hacer usted la entrevista, pero como es un tema importante se lo voy a preguntar. ¿Va a aceptar Madrid la basura que proceda del vertedero de Alcalá de Henares?", pregunta entonces el periodista. Ante la cuestión, Villacís replica sin inmutarse: "Me alegra que me haga esa pregunta".

La vicealcaldesa comienza entonces a desgranar su plan de no aceptar que la planta de Valdemingómez albergue los residuos del vertedero de Alcalá tras finalizar su colmatado de su quinto vaso.