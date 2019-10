Nuevo vídeo del Gobierno: "Cataluñay Escocia son historias muy diferentes"

El Gobierno ha difundido este martes un nuevo vídeo de su campaña 'Spain, everybody's land' ("España, la casa de todos") que tiene como protagonista a seis extranjeros residentes en España, entre ellos una mujer escocesa que, además de elogiar la calidad de vida española, afirma: "Cataluña y Escocia son historias muy diferentes, quiero subrayar eso".

Después del vídeo de este lunes, en el que varios ministros elogiaban la democracia española en distintos idiomas, las protagonistas del nuevo vídeo son "historias reales" relatadas en inglés por parte de seis ciudadanos que aparecen identificados por su nombre y la bandera de su país, la escocesa en el caso de Dawn, la mujer que abre el montaje de poco menos de dos minutos.

Respeto en España

"Los españoles tienen más respeto unos por otros cuando hablan de política, eso nunca pasaría en Escocia", afirma esta profesora de inglés, que también defiende la calidad de la sanidad en España: "Los españoles suelen quejarse de los servicios sanitarios y yo les digo 'callad, no tenéis de qué quejaros'", bromea.

El vídeo va alternando intervenciones de todos los participantes. Soizic, analista política de nacionalidad francesa, dice que "España es un país extremadamente democrático" y relata que ella ha vivido en una dictadura: "La gente que critica a España como no democratica no sabe lo que es una dictadura". "Puedes acudir a las fuerzas de seguridad y sabes que te van a ayudar", dice Aline, traductora mexicana que asegura que ahora mismo no cambiaría España como lugar para vivir por ningún otro lugar.

El vídeo recoge también las opiniones de Marissa, estadounidense que elogia el coste y la accesibilidad de la educación; Andreas, alemán que valora lo acogedores que son los españoles con los extranjeros y la calidad de vida, y Jonas, sueco: "Creo que el sistema democrático en España funciona bastante bien".

La grabación está siendo difundida en la cuenta de Twitter oficial del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de la Secretaría de Estado de España Global, y se suma, así, a los esfuerzos del Gobierno español por defender la calidad de la democracia española en el exterior y tratar de frenar cualquier intento del independentismo de extender su visión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'.