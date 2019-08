La oposición pide a Díaz Ayuso que responda a las sospechas de corrupción

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han convertido los pasillos de la Asamblea de Madrid en un escenario desde el que exigir explicaciones a la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre las informaciones que la relacionan con la trama Púnica y sobre las supuestas irregularidades con un prestamo de AvalMadrid.

"Hemos visto un discurso desganado para una suerte de investidura por la puesta de atrás como corresponde a una candidata bajo sospecha", ha aseverado Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, tras escuchar las palabras de Díaz Ayuso en a tribuna. Así, ha pedido a la candidata del PP que de respuestas a todas las preguntas sobre las sombras de corrupción que la rodean para alcanzar la presidencia "libre de dudas".

Además, ha explicado que Díaz Ayuso no ha hecho referencias concretas a cómo va a mejorar la vida de los ciudadanos porque solo va a gobernar "para que no podamos conocer el pasado" del PP en la Comunidad. En este sentido, Errejón ha señalado que los populares tienen un "problema estructural" de corrupción que no se soluciona poniendo nuevas caras.

Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha asegurado que llevarán a cabo todas las medidas legislativas que tengan en su mano, como una comisión de investigación, para aclarar todos los asuntos. Además, ha querido aclarar que ellos no están llevando a cabo una "campaña personal" contra la líder del PP y que hay veces que este tipo de ataques no llega desde la oposición.

DIMISIONES "TARDE O TEMPRANO"

La líder de Unidas Podemos en Madrid, Isa Serra, ha asegurado que espera que Díaz Ayuso de explicaciones de los "escándalos" que la rodean en relación a AvalMadrid y el "posible delito de alzamiento de bienes o de trato de favor" y, en segundo lugar, con respecto a su relación con miembros de la trama Púnica. "No es descabellado pensar que Díaz Ayuso acabe dimitiendo tarde o temprano", ha dicho.Sobre la ausencia del presidente del PP, Pablo Casado, en el debate de investidura, Serra ha afirmado que "igual le da vergüenza".