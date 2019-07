Otegi pide disculpas por hablar de "más dolor del necesario"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reconocido que se "equivocó" y ha pedido disculpas por decir en una entrevista en TVE que sentía "si alguna vez hemos causado más dolor del necesario".

"Me equivoqué al decir eso, lo tengo que reconocer y pedir disculpas si se han sentido agredidos por una expresión no muy afortunada", ha afirmado este viernes en una entrevista en Radio Popular de Bilbao.

Otegi ha explicado que con esa frase no se refería a los atentados de ETA, sino a sus declaraciones como portavoz de la izquierda abertzale.

"Si yo como portavoz he añadido un ápice de dolor, sufrimiento o humillación a las familias de las víctimas pido perdón acompañándolo de un 'lo siento de corazón'. Desafortunadamente no lo dije bien, no es legítimo ni tenemos derecho a generar ningún tipo de dolor", ha comentado.

Otegi ha rechazado condenar las "acciones" de ETA y ha sostenido que si lo hubieran hecho "muy posiblemente la violencia de ETA continuaría en este país", a la vez que ha considerado que "cada vez" que a la izquierda abertzale le "ponen el listón un poco más allá" le "dificultan el camino".

El coordinador ha criticado que en España quieren "hacer creer" que EH Bildu "sigue siendo ETA" cuando en la coalición, además de la izquierda abertzale (Sortu), hay partidos como Eusko Alkartasuna y Alternatiba, que "siempre rechazaron la violencia armada de ETA".