El PNV rehúsa firmar un manifiesto que aboga por la autodeterminación

Un total de 10 partidos políticos catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos firmaron ayer en la Lonja de Mar (Barcelona) una declaración conjunta en la que reclaman soluciones efectivas para las comunidades autónomas con movimientos independentistas significativos.

En concreto, los firmantes reclaman un acuerdo político sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la autodeterminación y la liberación de los «presos políticos» y el retorno de «los exiliados». Sin embargo, el texto no cuenta con el apoyo del PNV, que considera que apenas tiene «espíritu constructivo» y llega en un momento «inoportuno» por el contexto preelectoral. Tampoco Compromís lo suscribe.

En un comunicado, el partido vasco expuso que se les planteó el texto «como una segunda versión» de la Declaración de Barcelona, que en 1998 firmaron CiU, PNV y BNG, en la que consideraban agotado el modelo autonómico y proponían una transformación de la estructura territorial del Estado.

«Pero, a diferencia de aquella, la declaración hoy suscrita incide casi de forma exclusiva en la denuncia y en la proyección de una visión negativa de la realidad actual en el Estado español, sin apenas espíritu constructivo y/o propositivo», subraya el PNV, que asegura que «su partido hermano» en Cataluña, el PDECat, «conoce de primera mano y comprende» sus motivaciones.

Con la asistencia del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los partidos que rubricaron la Declaración de la Lonja de Mar son BNG, Crida Nacional, CUP, Demòcrates, EH Bildu, Esquerra Republicana, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y PDECat-Junts per Catalunya.

Los primeros tres apartados de la declaración contienen duras críticas a la calidad democrática de España. Tras 40 años, por «acción u omisión», se ha impedido que España sea un país «plenamente democrático y moderno de su entorno europeo», dice el primer punto.

El texto alude también a la «falta de respeto al derecho a la autodeterminación», afirma que en España «no existe ningún reconocimiento ni respeto por la plurinacionalidad, ni ninguna separación de poderes».

Además, el documento apela a la comunidad internacional a promover «soluciones». Además del vicepresident Aragonès y de dirigentes de los distintos partidos, participó en el acto de la Lonjaa el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.