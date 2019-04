Podemos quiere referéndums para echar al presidente convocados por el 15% del censo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Podemos aún no se ha enterado que estamos en un sistema parlamentario y no asambleario donde el Presidente es elegido por los Diputados no por los votantes.Asi que demagogias pocas.