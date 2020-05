Polémica entre PNV y Bildu por la fecha de las elecciones

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, acusó ayer a EH Bildu de preferir que las elecciones vascas sean en octubre por ser «fechas propicias para su propia campaña electoral, en la que lleva más de un año». «¿Por qué quiere arrogarse esa competencia robándole al pueblo que dicen representar la posibilidad de ejercer ese derecho?», preguntó. En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, la dirigente analizó la cita electoral vasca y el hecho de que EH Bildu haya apostado por su desarrollo en septiembre u octubre: «Si no se realizaran antes de octubre estaríamos fuera de cualquier legalidad», afirmó. «No me imagino que estemos pensando en un julio en el que nos estemos dando un paseo o tomando algo en una terraza y no pudiendo ejercitar el derecho al voto ese día», afirmó.