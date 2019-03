PP, Ciudadanos y UPN ultiman un pacto electoral en Navarra

El PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN) ultiman un pacto electoral que llevaría a las tres formaciones a conformar una candidatura conjunta para las elecciones del 28-A y 26-M, de manera que concurrirían de la mano a los comicios generales (Congreso y Senado), forales y municipales. A falta de flecos, el objetivo es impulsar una gran coalición constitucionalista frente al nacionalismo en esta comunidad, tal y como adelantaba este fin de semana el Diario de Navarra.

De esta manera, Navarra podría ser la primera autonomía en la que se gesta un pacto electoral entre PP y Ciudadanos (de la mano de UPN) en toda España, algo novedoso en el tablero político nacional tras el acuerdo de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.

Esta semana, incluso, el acuerdo podría llegar a firmarse. Desde la formación naranja, se insiste en que la postura de Ciudadanos sobre los fueros no es ya un problema: "Hace tres años y medio se ajustó el posicionamiento de Ciudadanos respecto al régimen foral y el convenio económico. Otra cosa es que no se nos haya hecho mucho caso en ese posicionamiento pero ahí no hay ningún problema. Respetamos absolutamente el régimen foral", explicaba en 'Diario de Noticias' Ana Goñi, la secretaria de organización de Cs Navarra.

En el otro extremo del tapete, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra concurrirán en una lista unitaria al Senado en las próximas elecciones generales del 28 de abril, bajo la denominación 'Cambio-Aldaketa'. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han señalado que "la evolución política del Estado español en los últimos años ha puesto de manifiesto formas diferentes de entender su configuración y la relación del mismo con los diferentes pueblos y naciones que hoy en día lo configuran", subrayando que han aparecido partidos que "niegan con vehemencia el diálogo entre territorios y han adoptado la aplicación del artículo 155 de la Constitución como arma para imponer soluciones autoritarias tanto en Cataluña como en otros territorios e incluso sin límite temporal".

CUENTA ATRÁS PARA LAS LISTAS

Los partidos políticos disponen hasta las doce de la noche del próximo viernes, día 15 de marzo, para registrar sus coaliciones al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 28 de abril. Estas coaliciones deben formalizarse en las juntas electorales provinciales o, si superan el ámbito provincial, ante la Junta Electoral Central.

Formalizadas las coaliciones, el siguiente paso será presentar ante las juntas electorales provinciales las candidaturas al Congreso y al Senado, para lo cual se abre un plazo el día 20 que se cerrará el día 25 de marzo, también a las doce de la noche.

Las listas presentadas al Congreso y al Senado se publicarán el 27 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero aún no serán las definitivas, ya que se abrirá un plazo de subsanación de errores y para solventar impugnaciones.

El 2 de abril será cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique ya las candidaturas proclamadas por las juntas provinciales, una vez revisadas y, en su caso, corregidas. Y a las cero horas del viernes 12 de abril arrancará la campaña electoral, que concluirá a las doce de la noche del viernes 26. Es decir, se va a desarrollar en plena Semana Santa, ya que este año el 14 de abril es Domingo de Ramos, el 19 es Viernes Santo y el 22 es Lunes de Pascua, festivo en parte de España.