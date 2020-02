PP y Cs se abstienen a poner en marcha medidas para evitar la censura parental en Madrid

PP y Ciudadanos se han abstenido este jueves en la Asamblea de Madrid en la votación de una iniciativa que exige al Gobierno regional, que integran ambos partidos, no poner en marcha ninguna medida de la censura parental. El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha sacado adelante esta Proposición No de Ley (PNL) en el Pleno de la Cámara autonómica gracias a los votos de esta formación, PSOE y Unidas Podemos y pese a contar con el voto en contra de Vox.

A través de la misma se ha pedido también poner en marcha medidas contra el acoso escolar por razones de LGTBIfobia, el fomento de la convivencia, el respeto y el reconocimiento de la diversidad. Además, se ha instado al Gobierno de España a tomar cuantas medidas estuviesen en su mano para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a casos de censura educativa por parte de autonomías así como a que recupere las competencias de los Consejos Escolares en la aprobación de la programación de los centros.

El parlamentario de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha asegurado que la educación "es el mejor arma contra la LGTBIfobia". "Cuando ustedes están reclamando libertad para que un niño tenga una charla para que le expliquen que no es un anormal, están cercenando la libertad de ese niño", ha espetado a la bancada de Vox.

"NO HAY ADOCTRINAMIENTO EN LAS AULAS"

La diputada de Ciudadanos Ana García ha defendido que no hay adoctrinamiento en las aulas porque no hay ni una sola denuncia. Por ello, ha considerado innecesario implantar la exigencia del partido de Rocío Monasterio. Así, ha sostenido que Vox y la izquierda están generando "odio" con un problema que no existe. "Esto tiene nombre: se llama irresponsabilidad política", ha dicho.

El parlamentario de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha manifestado que en los planes educativos hay un compromiso con todo tipo de diversidades menos con las "ideológicas". "¿Qué tiene que ver enseñar el respeto y la convivencia pacífica en sociedad con hablar de la primera vez o del despertar sexual?", ha señalado al tiempo en el que ha insistido en la importancia de aplicar la censura parental.

El diputado del PP Jaime de los Santos ha sostenido que esta iniciativa es "otro recurso queasiliterario de "una cuestión que no existe en la Comunidad". "Es un relato que no corresponde a la realidad sino a la ensoñación de quienes intentar politizar la columna vertebral de toda democracia: la educación", ha manifestado, al tiempo en el que ha defendido que en la aulas regionales no se adoctrina.

RIFIRRAFE EN LA ASAMBLEA DE MADRID

Por su parte, la diputada de PSOE Carla Antonelli ha criticado la censura parental que la "ultraderecha machista y LGTBIfóbica" pretende implementar y al que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "ya ha comenzado a darle concesiones", como la instrucción mandado a los colegios para los talleres. Para la socialista, los diputados de Vox "son los doce apóstoles del odio" que intentan plantear "censura y retroceso" y que tienen como objetivo derogar las leyes LGTBI.

Durante el turno de réplicas, en el rifirrafe parlamentario, el diputado de Más Mádrid ha acusado directamente al consejero de Vivienda, David Pérez, de ser "homófobo". Preguntado, posteriormente, por el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, por si quería retirar dicho insulto, Fernández Rubiño se ha negado y ha sido el propio Trinidad el que lo eliminado del diario de sesiones. A las palabras del parlamentario de Más Madrid ha contestado De los Santos, quien ha título personal ha asegurado que aunque a veces no está de acuerdo con Pérez, siempre él le ha tratado con "cariño y respeto".