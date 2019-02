El PP marca perfil ante Vox y destaca los beneficios de la inmigración

El PP ha empezado a marcar distancias con Vox en el asunto migratorio. Los ultras llevan en su programa la expulsión de todos los inmigrantes ilegales de España y los populares están enviando mensajes estos últimos días que señalan cualquier imposibilidad de entendimiento en este asunto con el partido de Santiago Abascal.

Este viernes han sido el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y el representante popular en la comisión especial sobre demografía, Antonio Clemente, los que han destacado el papel positivo de los inmigrantes para hacer frente al reto de la despoblación en España. Cosidó recordó que el pasado 18 de diciembre, solo 17 días después de la sorprendente entrada de Vox en el Parlamento andaluz, su partido reclamó la creación de una comisión sobre este reto social. "La inmigración puede ser parte de la solución a la despoblación", ha afirmado Clemente esta mañana en el Senado en una conversación informal con periodistas. "Los inmigrantes están haciendo en España un papel fundalmental, porque están desarrollando actividades que muchos españoles no quieren hacer. Seamos serios. Mucha gente que está protestando contra el boom de la inmigración no ven que los señores que construyen las aceras de la Gran Vía son en su mayoría emigrantes. Los que pasean a los mayores en silla de ruedas son en su mayoría personas hispanoamericanas. Hay que ser sinceros y quitarnos la careta", ha declarado junto a Cosidó.

Estas declaraciones destacando algunos aspectos positivos de la inmigración también han tenido esta semana un sorprendente defensor en Catalunya. Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona y de nuevo candidato a ese consistorio por el PP, cargó contra el bloqueo del barco humanitario 'Open Arms', varado en el Puerto de Barcelona desde principios de enero por orden del Gobierno. Albiol ha mantenido durante años un discurso duro contra la inmigración, un problema social en Badalona. Según declaró a la Sexta el candidato del PP, "es inadmisible el comportamiento del Gobierno de España bloqueando la salida del 'Open Arms'". El Ejecutivo alega que ese buque y también el 'Aita Mari', bloqueado en Pasaia (Vizcaya), no están preparados para el transporte de personas.

El dirigente catalán niega que haya cambiado de posición. "No es ningún cambio. En temas de inmigración por cuestiones humanitarias siempre he pensado lo mismo, cosa distinta es que España no puede asumir en solitario ni convertirse en una ONG", comenta a este diario.

VOX, EN EL SENADO

La comisión reclamada por el PP en el Senado, donde los conservadores tienen mayoría absoluta, permitirá escenificar las diferencias con Vox. Los ultras han conseguido un senador por designación autonómica, gracias a su representación en el Parlamento andaluz. Ocupará el escaño Francisco José Alcaraz, expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).