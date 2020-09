El PP pide la dimisión de la consellera valenciana por la falta de medios de un centro de salud de Madrid

El Centro de Salud Alicante está en Fuenlabrada en la calle del mismo nombre. Eso lo sabe ya bien el diputado popular en Les Corts Juan José Zaplana, que ha pedido la dimisión de la consellera de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat valenciana, Ana Barceló, poniendo como ejemplo la falta de medios que denuncian diariamente con una pancarta los profesionales de este centro sin darse cuenta de su ubicación y de que en realidad depende por tanto del gobierno autonómico que preside la también dirigente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso.

Cada día en el acceso a ese centro, se informa a sus usuarios de la actividad que se realizó el día anterior y también de los medios de los que disponen. El pasado 31 de agosto faltaba más de la mitad de la plantilla de médicos y a esa denuncia se agarró Zaplana desde la tribuna de Les Corts para afear a Barceló su inacción en los centros de atención primaria.

"Lo cuelgan para que la gente sepa lo que hacen cada día y dicen faltan nueve médicos de 16, estamos haciendo todo lo posible por atenderles, disculpen las molestias. Centro de Salud Alicante. Eso es lo que está pasando en los centros de salud, la Primaria está desbordada y usted pone teléfonos. No se soluciona con teléfonos. Ha tenido un mes para solucionarlo y no ha hecho nada señora consellera", le espetó.

Nuestro Portavoz de Sanidad en Les Corts @josejuanzaplana pide la dimisión de la Consellera Barceló por su nefasta gestión. Sobran los motivos📹⬇️@ppcv @alicantepp @popularescorts pic.twitter.com/CiAoEcNVAG — PARTIDO POPULAR ASPE (@popularesaspe) September 5, 2020

Tras desgranar otros argumentos y criticar, por ejemplo, que Barceló se haya escudado por la baja cifra de PCR que se realizan en que Donald Trump ha hecho acopio de la producción de fungibles de los laboratorios Roche, el diputado popular le instó a presentar su dimisión. "Señora consellera márchese, esta usted agotada", le reclamó.

Descubierto que el centro de salud no era alicantino sino valenciano, desde el PSPV, por boca de la diputada Carmen Martínez, aseguraron que los populares no se cansan "de hacer el ridículo y cada vez que esto pasa ponen más en evidencia que allá donde gobiernan no hay gestión sino caos".

"Ahora los populares valencianos hacen oposición al PP de la Comunidad de Madrid desde Les Corts y ponen en evidencia la mala gestión de Díaz Ayuso", señaló la socialista, que criticó la falta de rigor, de lealtad y de escrúpulos de la oposición.

"Estos son los problemas de hacer el populismo epidemiológico que practica últimamente el PP. Lo único que le importa son los titulares y se le vuelven en contra una y otra vez", señaló.

Desde el PP calificaron la situación de "anécdota" e insistieron en que esa es la realidad de la Comunitat Valenciana por más que el ejemplo fuera erróneo.