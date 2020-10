El PP presiona para que Sánchez retire la reforma del CGPJ

El culebrón entre el PSOE y el PP a cuenta del Consejo General del Poder Judicial continúa. Los populares han anunciado este sábado que presentarán mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos para instar al Gobierno que reitre la reforma exprés de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) y despolitice la elección de los vocales del CGPJ. Así, los conservadores rechazan la propuesta de Pedro Sánchez de paralizar la tramitación de esta proposición de ley para negociar con el Partido Popular la renovación de este órgano.

Desde la tribuna del Congreso d elos Diputados, en medio de la moción de censura de Vox, el jefe del Ejecutivo tendió la mano a Pablo Casado para paralizar la reforma de la LOPJ y buscar el entendimiento entre ambas formaciones. Acto seguido, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, puso sobre la mesa sus condiciones para negociar: no frenar la tramitación de la proposición de ley sino retirarla por completo, establecer que los vocales del CGPJ de procedencia judicial serán elegidos directamente por los propios jueces y que Unidas Podemos no intervenga en las conversaciones.

La iniciativa que pretenden presentar, dirigida por el vicesecretario de Territorial del partido, Antonio González Terol, los conservadores señalan que la reforma que han impulsado PSOE y Unidas Podemos es "un ataque frontal a la Constitución", "institucionaliza el control de los jueces por parte del Gobierno" y rompe con el "compromiso democrático" exigido por la Unión Europea.

A continuación, detallan su propuesta. Retirar la proposición de ley, permitir que los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, instaurar que las asambleas legislativas autonómicas no podrán elegir vocales en los Tribunales Superiores de Justicia y fomentar la "imparcialidad de la Fiscalía". Respecto a esta última medida, detallan que se debería impedir que acceda al cargo todo aquel "que haya desempeñado un cargo político, o de confianza política, en los últimos años".

La presión del PP contrasta con la "razonable esperanza" que mostró el pasado viernes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, que desveló que está habiendo conversaciones con los conservadores para intentar llegar a un acuerdo. "No se si se podría denominar negociación. ¿Se está hablando? Sí, no hemos dejado de hablar. El portavoz del PP de Justicia, (Enrique López) y yo no hemos dejado de hablar, somos viejos amigos", sostuvo en una entrevista en Onda Cero.