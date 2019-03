El PP propone retrasar la expulsión de las mujeres simpapeles que entreguen a su hijo en adopción

Si nos das a tu hijos en adopción, no te echamos del país. Puede parecer una escena de 'El cuento de la criada', pero es la propuesta que el PP plantea a las inmigrantes simpaples en su polémica Ley de Apoyo a la Maternidad.

La formación que encabeza Pablo Casado ha confirmado a Newtral que plantean que las mujeres en situación irregular que den en adopción a sus hijos no sean expulsadas de España inmediatamente. La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión -explican desde Génova a Newtral-. Cuando una mujer irregular quiere dar a su hijo en adopción, desvela esta situación y se expone a que se activen los mecanismos que la ley contempla ante esta situación irregular. Pues bien, este hecho no activaría la expulsión. Además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España.

Consultadas por este diario, fuentes populares señalan que este blindaje solo sería temporal. "Una vez que lo da en adopción se va y punto. Pero si la paran en una redada y la expulsan no le vale de excusa la adopción", apuntan. "Si es una persona ilegal y le pilla la policia después de dar el hijo el Estado la manda a su país. Como pasa ahora mismo", añaden.

LA POLÉMICA DEL ABORTO

La natalidad es una de las grandes preocupaciones para Casado. A principios de febrero ya anunció que era partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, de 2010, y volver a la de supuestos, de 1985. "Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener mas niños y no en como los abortamos", sentenció en una entrevista con Efe como solución para combatir el "invierno demográfico". Sin embargo, y ante el revuelo causado, finalmente el PP aclaró que Casado no va a presentar ninguna iniciativa en el Congreso para mostrar su desacuerdo y tratar de cambiarla y está dispuesto a esperar a conocer la resolución del Tribunal Constitucional sobre esa norma, ya que Mariano Rajoy la recurrió hace nueve años.

Basada en una novela de Margaret Atwood, 'El cuento de la criada' se ha convertido en una de las series de cultos en los últimos años. En un futuro distópico la tasa de natalidad se desploma en todo el mundo y que en EEUU, un gobierno ultrareligioso, la República de Gilead, decide a partir de una interpretación extremista de la Biblia convertir a las pocas mujeres fértiles que hay en suelo norteamericano en criadas. Les arrebatan a sus hijos y los dan en adopción a familias ricas y a ellas las ponen a servir en otras casas para intentar ser fecundadas por los señores de la casa.