Puig advierte de que «lealtad no es sumisión»

La tensión entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno, dos administraciones con presidentes socialistas, continúa por no haber pasado en bloque la comunidad a la fase 1. «Lealtad no es sumisión. A situaciones similares, reglas similares», reclamó el president Ximo Puig, tras lamentar que un «informe de 232 páginas ha sido desestimado sin ningún papel como respuesta». Fernando Simón habló de «un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les ha podido hacer un test» como argumento, pero desde la Consejería de Salud aseguran que se ha «cumplido a rajatabla el protocolo en funcionamiento» sobre a quién hacer las pruebas.

«Lo que no se puede hacer es cambiar las reglas del juego a mitad de partido. La sociedad valenciana y española han de saber con mucha claridad los criterios y parámetros para alcanzar una fase determinada», denunció con contundencia el presidente valenciano. N. H.