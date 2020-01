Puigdemont intentará visitar a los políticos presos en febrero

Carles Puigdemont, que hoy interviene por primera vez en el pleno del Parlamento Europeo, intentará visitar a los líderes independentistas presos a finales de febrero. Así lo ha anunciado este martes el 'expresident' en una entrevista en Rac-1. Su intención es sumarse a la misión de eurodiputados que visitará las prisiones a finales del próximo mes.

"Querría volver a Cataluña para visitar a los presos políticos. Sé que hay una misión para el 23 o 24 de febrero de parlamentarios europeos para visitar las cárceles. No lo descarto. Trabajamos para ello. Debería poder hacerlo", ha afirmado.

Para que Puigdemont pueda sumarse a esta misión y pisar suelo español deberá asegurarse su inmunidad, reconocida en estos momentos pero que el Tribunal Supremo ha pedido retirar. En este sentido, el 'expresident' ha exigido aclarar si esa inmunidad, vigente en la UE, tiene "una excepción española". "Si tengo inmunidad, creo que opera en el conjunto de la Unión Europea. Hemos de asegurarlo. Quiero saber si hay una excepción española o no", ha dicho.

Cabe apuntar que el juez Pablo Llarena puntualizaba en sus resoluciones en las que pedía la tramitación de un suplicatorio al Parlamento Europeo que si Puigdemont volvía a España sería detenido porque no resulta necesaria esa autorización para actuar contra él por estar ya procesado. Además, explicaba que la sentencia del TJUE dejaba en manos del tribunal nacional la permanencia en prisión preventiva, sin perjuicio de la tramitación de un suplicatorio posterior, informa Ángeles Vázquez.

PIDE "COHERENCIA" AL PSOE

Como ya hizo el lunes, el 'expresident' ha reclamado al PSOE que actúe con "coherencia" y rechace la retirada de su inmunidad. "No he hablado con nadie del PSOE. Pido coherencia, no un gesto. Es coherente no dar apoyo a una consecuencia de la judicialización de la política. Que nosotros podamos hacer política es parte de la solución", ha argumentado.

El 'expresident' ha cargado contra el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, por atender al Tribunal Supremo y retirar a Oriol Junqueras la condición de eurodiputado: "Sassoli no es coherente con la sentencia del TJUE. Se han conocido presiones por parte de la delegación española. La partida está abierta, pero esto no debería haber sido así. Si Junqueras llega al Tribunal General de la UE, estoy convencido de que le darán la razón".

En el capítulo de sus intentos de regresar a Cataluña, Puigdemont ha anunciado que dentro de unas semanas participará en un acto en la Catalunya Nord. "Dentro de un mes y una o dos semanas estamos planificando un acto en la Catalunya Nord. Me sentiré en casa", ha dicho.