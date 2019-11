Reunión entre Torra y Puigdemont en Waterloo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido este miércoles en Waterloo (Bélgica) con su antecesor, Carles Puigdemont, con la investidura de Pedro Sánchez y el devenir de la legislatura catalana sobre la mesa. A este respecto, el 'expresident' y líder de Junts per Catalunya ha asegurado en Twitter que "un gobierno no es solo una investidura, sino también sus presupuestos".

Asimismo, ERC y JxCat se reúnen este miércoles en el Parlament para abordar la eventual investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y, por tanto, la opción de facilitar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes de los partidos han confirmado a la ACN el encuentro que servirá para compartir la estrategia y el posicionamiento de cada partido. ERC mantiene el 'no' a Sánchez si no se aviene a una mesa de negociación con un calendario y garantías para cumplir los acuerdos y avisa al socialista de "que no cuente" con los republicanos si no accede a estas condiciones. JxCat defiende el 'no' al lamentar que el PSOE no les ha llamado para negociar, insisten en el diálogo con el Gobierno y reclaman un posicionamiento unitario del independentismo.