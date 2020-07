Sánchez anuncia más impuestos para blindar el Estado social

No hay ricos para pagar tantos impuestos, ya sabéis a quien le tocará luego cooperar con el gobierno en plan impuestos. Hay que pagar muchas rentas mínimas, sueldos de políticos, enchufados, mucho per. Por cierto las rentas altas pagan impuestos ya, cuando asfixien a los empresarios dejarán de venir y los que hay se irán. El capitalismo no es la prioridad para este gobierno. Creo que la renta mínima vital la acabaremos cobrando 40 millones de personas, y 7 millones de políticos seguirán con su renta máxima vital. Lo tipico en este tipo de países. Ya van avisando, y con la crisis del Covid se les ha puesto en bandeja llevar a cabo el plan que ya estaba trazado, la coartada perfecta. Algo tendrá que decir Europa, no creo que suelte miles de millones a un país que tiene por intención regalarlo y no levantar la economía. Aunque siempre tendremos a Bildu para arreglarlo con la reforma laboral.