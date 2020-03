Sánchez da negativo en la prueba del coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Eso no se lo cree nadie que no le ciegue su afinidad política. Lo tiene su mujer y él no? Con la facilidad de contagio del virus? Como siempre, nos tratan como a idiotas y así nos va...