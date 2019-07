Sánchez a Iglesias: "Elijo mis convicciones antes que ser presidente"

Pedro Sánchez ha empleado gran parte de su intervención durante el último día del debate de investidura, que se encamina al fracaso debido a la falta de acuerdo entre el PSOE y Podemos, a cargar contra Pablo Iglesias. "Si para ser presidente tengo que renunciar a mis principios, a sabiendas de que no seré útil a mi país, yo no seré ahora presidente –ha dicho este jueves el candidato socialista-. Si usted me obliga a elegir entre una Presidencia de un Gobierno que no serviría a España y mis convicciones, no tengo ninguna duda: elijo mis convicciones, elijo servir a España".

Porque Sánchez quiere un "Gobierno coherente y cohesionado", no "dos gobiernos en un Gobierno", como a su juicio buscaba Iglesias, al que ha acusado de pertenecer a un partido que no tiene "experiencia" suficiente para controlar una cartera como Hacienda, reclamada por los morados. "Puede ser que no era lo que usted deseaba, señor Iglesias, pero nuestra propuesta era respetuosa, correcta y sensata. Era más que razonable, teniendo en cuenta de que en su formación no hay experiencia de gestión a nivel estatal. Yo aspiro a ser presidente, pero no a cualquier precio. Debo marchar en una única dirección. No se puede poner la Hacienda pública en manos de alguien que no ha gestionado jamás un Presupuesto", ha explicado el presidente en funciones, que ha subrayado también que lo que separaba a Podemos del acuerdo no era el "programa", las medidas a aplicar, sino los cargos.

"Nunca hubo problemas con el programa. Iglesias no ha formulado una sola propuesta que no estuviera en mi programa de investidura. El problema nunca fue el programa. Fueron los ministerios", ha insistido Sánchez.

ÚLTIMOS E INFRUCTUOSOS MOVIMIENTOS

Los últimos movimientos de Podemos no han servido para acercar el pacto. Dos horas antes del inicio del debate, los morados han distribuido un documento en el que proponen quedarse con una vicepresidenta, que ocuparía Irene Montero, y los ministerios de Sanidad, Trabajo y Ciencia. Los socialistas no lo han aceptado, argumentando que su última oferta, que contenía una vicepresidencia y las carteras de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo e Igualdad para el partido de Iglesias era "generosa".

El propio Sánchez lo ha dejado claro durante la reunión de la ejecutiva socialista, a las 11 de la mañana. Según fuentes presentes en el encuentro, el líder del PSOE ha señalado que Iglesias ha sido quien ha saboteado el pacto, ya que después de dar un paso atrás, aceptando el veto que había impuesto el presidente en funciones, ha buscado que no hubiera acuerdo. La última propuesta socialista, ha dicho Sánchez, era más de lo que le correspondía a Podemos en proporción a los votos que obtuvieron el pasado 28 de abril: 3,7 millones frente a los 7,4 de los socialistas. "El PSOE ha sido generoso y ellos quieren un Gobierno de Podemos", ha explicado Sánchez.