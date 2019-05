Sánchez no cede a la coalición que reclama Iglesias

Pablo Iglesias y los chicos de Podemos no se han dado cuenta que han perdido 32 votos, que el Psoe. ha conseguido más de los que ellos han perdido, han recuperado los que antes se llevaron ellos. Y que ellos a lo único que pueden aspirar es a negociar algunos proyectos puntuales de índole social, económico,... pero a nada más. No pueden aspiar a conseguir ninguna cartera. El Sr. Iglesias, bien sabe, que no puede aspirar a más. Y al Sr. Sánchez, a quien he votado y volvería a votar, le digo que piense mucho que le va a ofrecer a los partidos nacionalistas. No dar para quitar a otro. Basta ya de olvido con Extremadura, Sr. Vara, Sr. MOnago,... ya sabe lo que tienen que hacer.