El Gobierno restringe la actividad económica solo a servicios esenciales

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Qué pretenden estos individuos? Son patéticos e inútiles Qué hacen ellos para ayudar y colaborar? No merecen ninguna atención y siempre me propongo no comentar, pero es que te sacan de quicio.