El soberanismo moderado entra en juego con un nuevo partido

Cuando el líder de la Crida y exdiputado de JxCat Jordi Sànchez, en una entrevista a El Periódico de Cataluña en la cárcel de Lledoners, mostró su total determinación a hacer borrón y cuenta nueva e integrar a la Crida y al PDECat y los independientes de JxCat en un nuevo ente político, saltaron alarmas internas y se confirmaron los pronósticos: el espacio posconvergente, con todas sus familias y sectores a menudo contradictorios, camina hacia una unificación. No será ni fácil ni inmediata, y por el camino aparecerán escisiones y otros espacios, como la probable conversión en partido de El País de demà.

El primer movimiento vendrá de la mano del PDECat. El próximo sábado día 14, la formación heredera de Convergencia celebra un consejo nacional decisivo. En esta reunión del máximo órgano entre congresos, la dirección dará su veredicto sobre el futuro del partido, tras el debate interno que celebraron las agrupaciones territoriales en septiembre. La propuesta con toda probabilidad pasará por abrirse a confluir en una marca nueva, probablemente Junts per Catalunya, pero manteniendo vivo el espacio que representa el PDECat, su estructura y linea ideológica. Es decir, nada de disolverse.

La clave de la nueva estructura será, sin duda, que todos los actores implicados -Puigdemont, la actual dirección del PDECat, la Crida, los independientes de Junts per Catalunya- asuman una única estructura clásica de partido con una dirección cohesionada y un rumbo único. Con distintas sensibilidades pero único. El líder sin duda sería Puigdemont pero el mando diario y operativo debería recaer en otras personas.

La primera de las reacciones a tener en cuenta será la del 'expresident' Carles Puigdemont, desde Waterloo. Puigdemont ha coqueteado en verano con la idea de que la Crida -la asociación-partido- creada hace un año para intentar aglutinar a todo el independentismo- sea la que pilote la reunificación. Habrá que ver también como se conjuga la propuesta del 'expresident' de mantener la confrontación con el Estado, con la posición más pactista de buena parte del PDECat.

La respuesta de la Crida

En función de la reacción del 'expresident', la Crida moverá también sus piezas. La asociación no ha participado en las elecciones y su capacidad de influencia política ha ido menguando a medida que se constataba que ningún partido independentista se integraba en la plataforma. Dirigentes de la Crida recelaron de las palabras de Sánchez. Y no se integrarán fácilmente en un nuevo partido si este no mantiene la linea radical de Puigdemont.

Las fugas moderadas

En el otro extremo del tablero, los exdirigentes del PDECat y de la antigua Convergencia que han sido apartados paulatinamente de los puestos de mando -Marta Pascal, Jordi Xuclà, Carles Campuzano, entre otros- están a la expectativa de si se crea o no un espacio soberanista moderado. Y sí, es más que probable que 'El Pais de Demà', la asociacion soberanista impulsada por exconvergentes, empresarios, académicos y exmiembros del PSC, decida en los próximos días convertirse en un partido político. En la última reunión de este think tank se planteó abiertamente esta posibilidad. El objetivo es constituir una pista de aterrizaje de todo el soberanismo que rechaza la vía unilateral y apuesta por el diálogo desde una ideología de centro.

La candidatura

Toda esta operación ha de ejecutarse con relativa urgencia, dada la situación procesal del 'president' Quim Torra, que puede ser inhabilitado en cuestión de meses y precipitar así un avance electoral. La inestabilidad crónica del Gobierno catalán también lleva a los actores implicados en este encaje a intentar resolver la actual dispersión de marcas de forma rápida. Pero existirá sin duda un escollo que marcará el rumbo que tome la nueva nave: el candidato o candidata a 'president'. Puigdemont está siempre en la recámara -pese a que sus fieles sostienen que si logra ser eurodiputado, difícilmente renunciaría a su inmunidad- dado que todos coinciden en que es el mejor nombre para tratar de batir a ERC. Pero si él no es el elegido, aflorarán de nuevo las discrepancias.

Laura Borràs, actual portavoz de JxCat en el Congreso, es el perfil preferido por los puigdemontistas. Pero el PDECat quiere poner sobre la mesa nombres más claramente vinculados al partido, como el 'conseller' Damià Calvet, que se deja querer. La otra gran cuestión será el programa soberanista con el que se presente este nuevo ente. ¿Propondrá de nuevo la independencia unilateral si se supera el 50% de apoyos en las urnas?¿Abrazará las tesis más pactistas y gradualistas? Esta será, sin duda, otra prueba de fuego de una operación que ha comenzado a andar con no pocas incógnitas en el aire.