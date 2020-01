Torra deja en el aire la mesa de diálogo con el Gobierno

El presidente Quim Torra Torra ha explicado que reclamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el próximo 6 de febrero, condiciones y "garantías" de la mesa de negociación pactada entre ERC y el PSOE y en función de su respuesta reunirá a las fuerzas independentistas para decidir respecto al inicio de la mesa de negociación. "Necesito saber en qué condiciones negociaremos lo que haga falta negociar, que es el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía, somos todos los independentistas los que hemos dicho que vamos a plantear estos dos puntos", ha añadido.

En clave interna, Torra ha afirmado que se siente "a la intemperie" por su pérdida de la condición de diputado tras la decisión del presidente del Parlamento catalán el pasado lunes. Torra ha exigido que "lo que votamos, ni un órgano administrativo ni quien sea tiene autoridad para variarlo", ha proclamado, en una nueva crítica implícita a ERC. "¿Si no nos creemos lo que aprobamos en el Parlamento, el simbolismo donde está?", ha añadido, recordando la votación del 4 de enero en el Parlamento en favor de blindarlo como presidente y diputado.

EL DOBLE LENGUAJE DE LA POLÍTICA CATALANA

"He actuado con honestidad y coherencia y nunca he usado el doble lenguaje, en privado se dicen unas cosas y en público otras, o esto cambia o la política catalana es de una complejidad enorme", se ha quejado. "A veces no se dice la verdad" en la política catalana, se ha lamentado.

"¿Donde está el simbolismo? ¿en las votaciones de los representantes del pueblo?¿No sirven?", ha añadido en una referencia directa a la decisión de ERC de despojar a Torra de su acta de diputado.

LA DECISIÓN DE LA RUPTURA

Torra ha admitido que en los últimos días surgieron varias posibilidades en relación a la crisis interna del Gobierno catalán pero que su objetivo era tomar una decisión en la que primaran los intereses generales y la responsabilidad, por lo que descartó opciones como la de cesar a los consejeros de ERC.

He sido siempre leal a todos los consejeros, fueran del color político que fueran, ha asegurado. Torra ha sido crítico de nuevo con ERC y con el presidente del Parlamento, Roger Torrent, recordando que "no sabíamos que el presidente Puigdemont no iba a ser investido, nos enteramos ese día, en relación a la investidura fallida del expresidente el 30 de enero del 2018.

LA PANCARTA SIN AUTOCRÍTICA

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra ha evitado autocrítica respecto a la polémica por la pancarta con el lazo amarillo en el palau de la Generalitat. "Me hubiera gustado que en la desobediencia me hubieran acompañado otros, ha aseverado. El presidente catalán ha asegurado que en absoluto se arrepiente de esa decisión de mantener la pancarta durante unos días, para mostrar la confrontación democrática con el Estado. La pancarta debería estar colgada en todas partes, ha añadido. Torra ha confirmado que no se presentará a la reelección y ha evitado concretar la fecha de las elecciones que anunciará tras la aprobación de los presupuestos de la Generalitat.