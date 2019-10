Torra insiste en su iniciativa sobre autodeterminación

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a defender su propuesta de ejercer de nuevo la autodeterminación en esta legislatura, si bien se ha puesto a disposición del acuerdo en el seno del independentismo. Torra ha comparecido para anunciar que de nuevo este martes ha llamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para ofrecerle una reunión y una mesa de diálogo en el que el Govern quiere abordar la autodeterminación. Una llamada sin éxito.

Torra, sobre su iniciativa de la semana pasada, no apoyada por sus socios de Govern, ha afirmado que se trata de trenzar un "acuerdo de país". "Fui al Parlament a presentar mi propuesta, que será discutida en este gran acuerdo nacional que hemos de tener por el derecho a la autodeterminación, la amnistía, los derechos civiles y sociales. Y yo en este gran acuerdo defenderé mi propuesta. Lo que es importante es avanzar juntos, todos los consensos que consigamos ahora mismo entre todos trenzar y consolidar son importantísimos".

NO HA PENSADO EN DIMITIR

"Nunca he pensado en no seguir, en absoluto. En el debate de política general el Govern gana todas las resoluciones que presenta, una moción de censura con 'noes' apabullantes y hoy se presenta una resolución que marca un camino. Seguimos gobernando", ha apuntado Torra que ha insistido que su propuesta es "volver a votar" la independencia de Cataluña que ha de ser sometida a discusión entre todos, citando en este sentido a la CUP, JxCat y ERC. "Como 'president' voy con esta propuesta, y tanto que sí", ha insistido. Y ha quitado hierro a los contactos de la vicepresidenta del Gobierno, con el vicepresidente, Pere Aragonès, de los que ha dicho ser conocedor.

Respecto al silencio de Pedro Sánchez a las peticiones de entrevista, Torra ha afirmado que "venir a Cataluña y no tener un gesto con el presidente de Cataluña me parece un gesto de menosprecio", ha denunciado Torra respecto a la no respuesta de Sánchez. El 'president' se ha felicitado por la resolución conjunta de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP en favor del derecho a la autodeterminación en el Parlament.

El Govern, por su parte, ha acordado de nuevo reclamar el diálogo con el Estado, en el que el Govern defenderá el ejercicio del derecho a la autodeterminación, continuar las acciones para garantizar "derechos humanos, civiles y políticos" en especial los de manifestación, información y comunicación, reiterar el rechazo a la sentencia, congratularse por todas las manifestaciones pacíficas al respecto y "condenar todos los actos de violencia", apoyando a todas las personas heridas. Promover también iniciativas sociales e institucionales para "avanzar en la solución política" y reiterar la petición de diálogo al presidente del Gobierno en funciones.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Torra además ha propuesto una comisión de investigación en el Parlament que analice "todos los hechos" de la pasada semana. E iniciar investigaciones para las actuaciones policiales que no se hayan ajustado a las proporciones y "se abran los expedientes" para depurar responsabilidades.