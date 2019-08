Valls: "Casado y Rivera tendrían que haber dejado gobernar al PSOE"

El concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y exprimer ministro de Francia Manuel Valls, ha afirmado en una entrevista del diario 'Menorca', que "Pablo Casado y Albert Rivera tendrían que haber dejado gobernar al PSOE". Valls añade que "Ciudadanos ha cometido un error estratégico al oponerse de esta forma tan radical y contundente, porque hubiera podido articular una sólida mayoría parlamentaria, de naturaleza social, liberal y demócrata, con el Partido Socialista". "Insisto, en lugar de bloquear, dejar gobernar, porque son mucho más importantes los intereses del Estado que las estrategias de partido", afirma.

Valls añade en este sentido que Rivera debería haberse abstenido en la investidura de Pedro Sánchez. Y explica que en febrero dirigió "una carta abierta" a Sánchez, Pablo Casado y Rivera, a los que pidió "voluntad y generosidad para pactar".

"España necesita gobernabilidad y estabilidad, lo que significa que no podemos dejar el Gobierno de la nación en manos de extremistas y populistas; no es posible que España sea gobernada por nacionalistas y separatistas. Estos tres partidos tenían la obligación de alcanzar acuerdos de Estado. Ello no significa gobernar juntos en un mismo Ejecutivo", señala.

COINCIDENCIA CON FELIPE VI

En la entrevista, Valls afirma que comparte las palabras del rey Felipe VI sobre la necesidad de evitar unas nuevas elecciones generales: "Felipe VI expresa lo que piensa la gran mayoría de españoles, que desea y reclama un acuerdo antes de la convocatoria y celebración de otras elecciones generales. Debemos afrontar muchos retos y muy urgentes, como la construcción de Europa, crisis económica, inmigración, Cataluña... Necesitamos con urgencia solidez institucional, responsabilidad política y sentido de Estado".