Vara ve en la sentencia del 'procés' "normalidad democrática"

Este es un ejemplo de lo que he dicho antes: la gente opina y dice cosas sin tener idea. No han sido sentenciados por lo piensan ni por lo que opinan, sino por lo que han hecho... Sr. Vara: No han hecho nada. Han sido juzgados por sus ideas y por eso son PRESOS POLÍTICOS, aunque quieran vestirlo de otra manera. No os dejéis engañar, extremeños!