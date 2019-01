Vox le exige al PP la expulsión de 52.000 inmigrantes sin papeles de Andalucía

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Es emocionante ser testigo de la deriva del PP hacia la extrema derecha y la aceptación de las condiciones que le exige VOX para alcanzar el gobierno de Andalucía, todo ello sin la presencia del señorito andaluz que quiere presidir la comunidad. Esto sí que que es vender y romper España con tal de gobernar una parte del territorio donde no han sido votados mayoritariamente. Y Ciudadanos queriendo salvar la cara pero aliándose con los antidemócratas de este país. Lo que se dice un partido con principios. Si no fuera trágico sería cómico, pero ya da miedo escuchar a los dirigentes de todo el espectro ultraderechista que está instalándose en España. De momento, pobres andaluces. Después iremos los demás si no lo remediamos a tiempo.