Vox no vería mal que Cs se abstuviese en la investidura de Sánchez

El partido de Santiago Abascal no vería mal que Cs se abstuvieran en la investidura de Pedro Sánchez si eso conlleva sacar de la ecuación a Unidas Podemos y a los independentistas. Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario ultra, Iván Espinosa de los Monteros, que, preguntado por la posibilidad de que los de Pablo Casado y Albert Rivera facilite un Ejecutivo del PSOE, ha señalado que tendría más lógica que fueran los liberales los que faciliten la mayoría simple en una segunda ronda de votaciones: "Creo que eso sí sería bueno para España".

En la formación de extrema-derecha quieren dejar fuera de juego a los "separatistas [ERC y JxCat] y los comunistas [Unidas Podemos]". Para ello, la mejor solución que encuentra Espinosa de los Monteros es un gobierno en solitario de Sánchez con la abstención de Cs, un partido que consideran "menos alejado" de sus posiciones políticas.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, también se ha mostrado conforme con esta posiblidad. Pese a que considera que el apoyo de un partido de derechas a los socialistas no sería lo más deseable, sí que se ha decantado por un Ejecutivo del PSOE "condicionado por un partido [el de Rivera] constitucionalista y que cree en la democracia".

Esta inesperada posición llega un día antes de que el presidente en funciones, ya con el encargo del rey de formar gobierno, vaya a dar el pistoletazo de salida a las negociaciones reuniéndose con Pablo Iglesias, Casado y Rivera en el Congreso de los Diputados.

PIDEN NO PERDER TIEMPO

Espinosa de los Monteros, en rueda de prensa en la Cámara baja, ha asegurado estar molesto con el "tiempo perdido" por PP y Cs a la hora de negociar: "Ya han pasado 15 días desde las últimas elecciones y se ha avanzado muy poco o nada". Una situación que, señala, forma parte del intento de llevar las conversaciones hasta el último momento para "generar situaciones de tensión innecesarias".

"Intentaremos evitar negociar a través de los medios de comunicación", ha sentenciado Espinosa que ha evitado hablar sobre la reunión secreta que mantuvieron este fin de semana con Cs: "No hay prueba de esa reunión y no entramos a valorarla". En lo que sí ha insistido es en que solo apoyarán aquellos gobiernos con los que hayan llegado a acuerdos: "Lo repetimos a diario por si hay alguien que no lo ha entendido".