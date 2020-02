Vox pide información sobre los delitos cometidos por los menas

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido durante la Junta y Consejo de Seguridad Local, información detallada sobre los delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados (menas) y sobre el gasto que supone el trabajo de agentes nacionales y municipales en actos de afluencia masiva como grandes manifestaciones, partidos de fútbol o actos culturales y musicales.En la rueda de prensa posterior a dichas reuniones, Ortega Smith ha indicado que quieren conocer los delitos concretos que cometen los menas por zonas y tipos de infracciones, bien estén registrados estos menores en centros o no. "Creemos que este dato es necesario para poder valorar el impacto de los menas", ha dicho.También ha pedido las cifras sobre los medios humanos y materiales con los que cuentan los diferentes Cuerpos de Seguridad para saber si son suficientes, ya que les consta en las visitas que han realizado "que no tienen los medios y el personal necesario". Según ha explicado el edil, estos datos son fundamentales para "poder ayudar" a la Policía Municipal, Guardia Civil y Policía Nacional en Madrid.

TENSIÓN CON MÁS MADRID Y PSOE

Igualmente, el edil ha solicitado datos sobre las agresiones en el ámbito familiar, no solo los de violencia de género, sino las agresiones de una persona sobre otra del mismo sexo, entre parejas homosexuales, de padres sobre niños, de niños sobre padres y abuelos, etcétera. Y estadísticas del coste de las intervenciones policiales en eventos sociales, deportivos y culturales masivos en Madrid "para ver lo que suponen de cara a los presupuestos".

"Esta petición de información, que se la vamos a pedir por escrito, creemos que son datos muy necesarios para que, a través de los medios de comunicación, los conozca la ciudadanía, y para que los representantes públicos podamos impulsar las medidas necesarias para seguir en el buen camino en la prevención del delito y su lucha hasta la erradicación", ha esgrimido.

Javier Ortega Smith ha sido criticado por los representantes de Más Madrid y PSOE por intervenir antes que ellos, ya que éstos alegan que según el protocolo del Ayuntamiento el portavoz de Vox debería haber declarado el último, en atención a su representación en el Consistorio.

Sin embargo, tras la rueda de prensa conjunta de la delegada del Gobierno, el alcalde y los mandos policiales, ha intervenido la portavoz municipal de Ciudadanos, quien ha señalado que tenía prisa, al igual que el edil de Vox, que ha explicado que debía acudir justo después a una comisión del Congreso de los Diputados.Sea como fuere, los concejales no se han puesto de acuerdo y cuando Ortega Smith ha tomado el micrófono también ha aparecido en el estrado pidiendo paso el concejal de Más Madrid Javier Barbero. Finalmente, ha intervenido el edil de Vox y luego Barbero, quien ha recordado que el protocolo "tiene una serie de normas y es responsabilidad del Ayuntamiento" cumplirlo. "El tripartirtio está manando de facto en esta cuestión", ha apostillado. El portavoz socialista, Pepu Hernández, apoyó a su compañero de Más Madrid en esta cuestión.