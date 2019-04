15.000 alumnos harán pruebas para evaluar el nivel educativo de la región

Es una especie de examen PISA pero diseñada por la comunidad. Llega el tercer y último trimestre escolar y es la hora de conocer cómo evolucionan los alumnos y el sistema educativo regional a través de las evaluaciones de diagnóstico que realizarán casi 15.000 alumnos extremeños durante el mes de mayo.

Son lo que la Lomce llamó reválidas pero que tras las críticas finalmente no quedaron como tal, ya que no tienen ningún tipo de efecto académico para el alumno, no hay que superarlas para poder obtener un título (ni siquiera la realizan todos los alumnos) y tampoco sirven para establecer ránkings entre los centros educativos. Por eso en lugar de reválidas terminaron siendo evaluaciones individualizadas de diagnóstico que diseña cada comunidad en base a una normativa estatal y que se realizan en tres cursos distintos. Su fin es comprobar el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral en castellano (competencia en comunicación lingüística) y en cálculo y resolución de problemas (competencia matemática). En la prueba de final de Primaria y de ESO se evalúa también la competencia en ciencia y tecnología y en una primera lengua extranjera.

«Evaluar los procesos de aprendizaje es especialmente relevante en Primaria pues permite conocer la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias, ayudando a realizar diagnósticos precoces que permitan establecer ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y mecanismos de refuerzo que permitan lograr el éxito educativo», señalan las distintas instrucciones de la Consejería de Educación que ya están en los centros extremeños.

LAS TRES PRUEBAS / La primera evaluación de diagnóstico es en 3º de Primaria y tiene carácter censal, con lo que todos los alumnos de este curso tendrán que enfrentarse a las pruebas. Son, por tanto, los 10.431 estudiantes de los 383 centros educativos de la región los que harán esta prueba durante los días 28 y 29 de mayo.

En 6º de Primaria se realiza una segunda evaluación de diagnóstico que sirve para analizar el final de la etapa de Primaria. En este caso la prueba es muestral y no tienen que realizarla todos los alumnos de este curso sino una muestra de unos 2.000 alumnos de 50 colegios. «La muestra de centros se hace siguiendo distintos criterios como que estén proporcionadamente representados centros de cada provincia, que haya equilibrio entre públicos y concertados, que no haya más de tres centros de una misma localidad y que la escuela rural tenga presencia... entre otros», señalan desde Educación. Esta evaluación de final de etapa se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo.

Al final de la etapa de la Secundaria tiene lugar otra evaluación de diagnóstico que, como en el caso anterior, solo se dirigirá a unos 2.000 estudiantes extremeños de 4º de ESO porque también tiene carácter muestral. Se hará el próximo 21 y 22 de mayo.