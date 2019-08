15.000 empresas cerrarán si no se facilita el relevo de los autónomos, según OPA

Más de 15.000 empresas de autónomos pueden cerrar en la próxima década en Extremadura si no se arbitran medidas que permitan relevar a sus promotores, según advirtió la organización OPA al presidente de la Junta, al que ha propuesto que cualquier persona física pueda situarse al frente de estos negocios cuando llega la jubilación de su impulsor.

Esta es una de las demandas que el presidente de la Organización de Profesionales Autónomos de Extremadura ha planteado este miércoles al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, en el transcurso de una reunión celebrada en la sede de la Presidencia, en Mérida. El propósito, explicó Segador en declaraciones a los medios, es poner en marcha un plan de relevo generacional «específico» para los autónomos dado que el actual deja fuera al colectivo «y son miles de negocios que se cierran por no existir esta opción». Según precisó, hasta ahora el relevo generacional se ha promovido fundamentalmente para las sociedades y comunidades de bienes, no así para los autónomos pese a que más de 15.000 empresas cerrarán en los próximos diez años en Extremadura si no hay nadie que releve a su promotor cuando alcanza la jubilación.

Por otra parte, Segador también abordó con Fernández Vara el nuevo Plan de Autoempleo de Extremadura, dado que el actual concluye el próximo diciembre tras cuatro años de vigencia.

En esta nueva edición, el presidente de OPA ha pedido que se incida de manera especial en el autoempleo femenino en las zonas rurales, pues puede ser «parte de la solución» para combatir la despoblación. Por otra parte, han tratado sobre la Ley de Segunda Oportunidad que Fernández Vara incluyó en su programa electoral y que, para el presidente regional de OPA, «va a ser solución para muchos autónomos» al permitir «reiniciar otra vez esa actividad que era tan rentable y que por culpa de la crisis tuvo que desaparecer».