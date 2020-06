El 2% vuelve al orden del día

Aunque la consejera de Hacienda y Administración Pública anunció la semana pasada que no habrá incremento salarial del 2% para los 45.000 empleados públicos de la administración autonómica, los sindicatos no pierden la esperanza de cara a la Mesa General de Empleados Públicos (a las 10 horas) que se celebra hoy y que incluye en su orden del día la «negociación» del polémico 2%. ¿Significa esto que sí podría haber incremento finalmente? Según las declaraciones de ayer de la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, «la decisión ya está tomada» y es no abonar dicha subida salarial. «Los que gobernamos tomamos decisiones que, a veces, no gustan». Estas, aseguró, atienden a un programa político, pero también a situaciones «no esperadas o sobrevenidas» y «la pandemia le ha dado la vuelta al programa de Gobierno y a los presupuestos del 2020», argumentó.

Aun así, desde CSIF confían en que la Junta confirme hoy en esta mesa de negociación que se va incluir el incremento salarial en la nómina de junio. Si así fuera, el sindicato descartaría las movilizaciones que tiene previsto retomar en los próximos días. «Acudimos a la cita con voluntad de diálogo, pero el acuerdo pasa por la actualización de las retribuciones de los trabajadores públicos en este mes de junio para no forzar al sindicato a continuar con los actos de protesta que tiene previsto iniciar de forma inmediata porque no es asumible un recorte de derechos de los empleados públicos».

UGT también insistirá hoy en cumplir con la subida salarial e instará a la Junta a buscar fórmulas que permitan un aplazamiento de este incremento retributivo «si no existen fondos o liquidez, pero siempre bajo las premisas de que es un derecho consolidado el incremento retributivo para el año 2020». El sindicato, agradece a la administración que haya respondido a su solicitud urgente de convocar esta mesa de negociación y afirma que no va a consentir que se vuelvan a producir «recortes» a los empleados públicos de la comunidad. Por parte de CCOO no se han pronunciado sobre la reunión de hoy, pero la semana pasada mostró su rechazo a la decisión anunciada por la Junta y pidió la convocatoria de la mesa general «para poder continuar en los márgenes del diálogo y la negociación».

Los sindicatos apuntan que Extremadura y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades del país que todavía no han hecho efectivo el incremento del 2% acordado desde el pasado enero y consideran que ante el esfuerzo que han realizado los trabajadores públicos, especialmente los sanitarios, para hacer frente al covid-19, el «premio» de la administración no puede ser «nuevos recortes y un deterioro en sus condiciones económicas y laborales».