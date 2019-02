500 mujeres se reúnen en Badajoz en 'Mujeres con s' que impulsa el talento y liderazgo femenino

500 mujeres se han reunido hoy en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba) para clausurar del programa Mujeres con s, una iniciativa de Banco Santander para impulsar el talento femenino, reforzar el liderazgo de las mujeres e incrementar su participación en las esferas de decisión.

Sobre este programa puesto en marcha por el Banco Santander y desarrollado por la Fundación Woman Forward, la directora comercial del Banco Santander en Extremadura, Esther Martín Romo, ha concretado que se trata de una iniciativa que ha nacido en la región extremeña "para visibilizar y apostar por el talento femenino" y para conseguir tener una sociedad a futuro "más próspera, más justa y más diversa".

Según ha hecho hincapié, el programa empezó en septiembre y en el mismo han participado 250 mujeres extremeñas de distintos sectores y que han vivido un "proceso de mentorización" en el que 90 mujeres y 10 hombres han dedicado "generosamente" su tiempo para apoyarlas y visibilizar "el talento femenino que hay en Extremadura", sobre el cual ha recalcado que, a través de esta iniciativa, han descubierto que es "muchísimo" aunque "ya" lo sabían.

En el acto de clausura de este programa en el que han participado más de 84 mentoras que han acompañado a las participantes en talleres sobre empoderamiento y liderazgo femenino celebrados en Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Villanueva, han participado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.

La portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, y la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, han acudido también a este encuentro en el que Vara ha abogado por luchar todos los días para construir una sociedad "mejor y más justa por el camino de la igualdad".

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reflexionado sobre el camino recorrido en igualdad o los "obstáculos" a los que las mujeres han tenido que enfrentarse en aspectos como el derecho al voto, sobre lo cual ha trasladado a las asistentes que "ahora" les toca "la parte de toda esa transición desde la desigualdad a la igualdad, menos compleja porque están las leyes para poderlo hacer, pero más difícil porque están las mentalidades para quererlo evitar".

Al mismo tiempo, ha asegurado que el 8 de marzo de 2018 marcó "un antes y un después" y ha confiado en que el de este año "sea también de las mismas características" para lanzar un mensaje "muy potente al resto de la sociedad, y es que las mujeres han tomado posesión de su propio destino, sin dejar que nadie ya influya para poder evitar lo inevitable".

"La igualdad no es una meta, la igualdad es el camino", ha defendido Fernández Vara, que ha reconocido que las cosas "han cambiado" y que, en el caso de Extremadura, las mujeres ocupan puestos de alta responsabilidad como la presidencia de la Asamblea autonómica, la Diputación de Cáceres, la Delegación del Gobierno o las secretarías de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.

También ha recordado que en la actualidad el gobierno de la Junta de Extremadura está conformado mayoritariamente por mujeres, lo cual "no" es una "moda" sino "una necesidad" dado que pensó en los "problemas" y luego buscó "a las personas para darles solución" encontrando las "idóneas", así como que al comienzo de esta legislatura se adoptó también la decisión de dejar sin efecto a los organismos públicos que no fuesen paritarios.

"¿Está todo conseguido? No. Queda lo más complicado, que es vencer las últimas resistencias que siguen vivas y muy vivas, entre ellas, la que representa que a igual trabajo todavía hay diferentes salarios", ha defendido Vara, para quien "queda mucho camino todavía por andar" y hombres como él mismo irán al lado de las mujeres acompañándolas y "empujando" en lo que esté en sus manos.

Visibilidad y responsabilidad

Por su parte, Francisco Javier Fragoso ha felicitado al Santander por jornadas como esta y ha confiado en que "no sean necesarias dentro de unos años", aunque "hoy evidentemente todavía hay que hacer el esfuerzo de poner en valor lo mucho y bueno" que desempeñan, hacen y dirigen "muchas" mujeres con "muchas" responsabilidades en la región.

También ha abogado por eliminar "prejuicios" y por dar visibilidad a una realidad "que existe y que a veces los prejuicios nos impiden verlo", como que las mujeres tienen, asumen y lideran "muchas" responsabilidades, a la vez que ha trasladado a las 500 mujeres que han asistido a esta cita, entre las que se cuentan directivas con altas responsabilidades, que sigan demostrando su "gran" capacidad cada día y sigan ayudando a la sociedad a cambiar.

La delegada del Gobierno

La jornada se ha completado con una mesa redonda de mentoras en la que ha participado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien ha destacado la importancia del "acompañamiento personal" en el desarrollo de las iniciativas de las mujeres para "romper las barreras sociales y profesionales frente a las que se pueden encontrar".

Para la delegada del Gobierno, esta experiencia como mentora ha sido "muy positiva" y "debe ser una piedra más en un gran castillo que hay que construir", al tiempo que ha valorado "muy positivamente" este programa, del que ha destacado que ha sido una iniciativa que ha surgido de mujeres extremeñas "en busca del talento femenino oculto".

"Para mí ha sido una oportunidad para reflexionar sobre mí misma, algo muy importante en un mundo donde no hay mucho tiempo para pensar. Me ha hecho pensar en mi experiencia como ingeniera agrónoma; un mundo masculino en el que yo no he sentido personalmente la necesidad de contar con normas que me facilitasen el acceso a determinados puestos, pero he descubierto la importancia de que existan para mujeres que sí encuentran esas dificultades", ha explicado.

También ha comprendido que, durante su experiencia laboral, ha ejercido de asesora a "muchos" hombres y mujeres que requerían apoyo a sus proyectos y empresas, y que "siempre" lo hizo con vocación de servicio público y desde el punto de vista técnico.

"Gracias a este programa he podido aplicar una visión humanística y global de los proyectos y comprendido que en este aspecto la empatía desarrollada por las mujeres es un elemento facilitador del éxito en los proyectos de emprendimiento", ha ahondado García Seco.