Ábalos, decepcionado con la 'sobreactuación' de Casado tras la reunión con Sánchez

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha expresado este miércoles su "decepción" con la "sobreactuación" del presidente del PP, Pablo Casado, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para analizar la situación en Cataluña.

En un acto público celebrado en Mérida, en el que ha estado acompañado del secretario de los socialistas extremeños, Ábalos ha asegurado que tenía previsto "darle las gracias por la colaboración y la lealtad, así de entrada", pero ha añadido que se ha llevado "una decepción", sobre todo "porque te digan una cosa en privado y después en público tengan esa sobre actuación".

Ábalos ha pedido a los partidos de la oposición "lealtad" con la acción del Gobierno de Pedro Sánchez y que "renuncien al espectáculo", especialmente al PP, al que ha recordado que la sentencia del procés se refiere a unos hechos que ocurrieron cuando gobernaba en España Mariano Rajoy.

"Los hechos ocurrieron cuando gobernaba Rajoy, que provocó, consintió, toleró y reprimió equivocadamente dos simulacros de consultas, que permitió dos leyes de desconexión y una declaración de independencia", ha indicado Ábalos.

En este sentido, se ha preguntado si en estos momentos, que hay que estar del lado de España y del estado de derecho "no pueden pensar que igual puede tener más rédito la responsabilidad y la lealtad, que el oportunismo, el cortoplacismo y la visión partidista".

Les ha instado a comparar la actitud que mantuvo el PSOE en 2017, "al lado del Gobierno" por defender el Estado de Derecho frente a un desafío independentista y le ha recordado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que el propio Mariano Rajoy le destacó la lealtad de los socialistas.

"No fueron leales con el PP entonces y tampoco ahora con el PSOE, esa lección no la han aprendido", ha dicho Ábalos, que ha insistido en que "no hace falta hacer espectáculo", como la que pide Vox cuando pide declarar el estado de excepción, cuando saben que la Constitución recoge muy claramente cual es el trámite.

El dirigente socialista ha agradecido su actuación a las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado "porque ponen la cara y a diferencia de 2017 no han ido al encuentro de la gente, sino algunos al encuentro de ellos" y también a las personas que tienen que reparar una vía incendiada o a los trabajadores del aeropuerto de El Prat.

El secretario del PSOE ha advertido que al final "vamos a saber" quienes están detrás de esas plataformas anónimas "y desenmascarar" y ha mostrado su deseo de que "sean los últimos coletazos de una estrategia agónica del independentismo".

Considera que ahora la derecha "se ha quedado sin su falso relato", cuando se referían al "Plan Sánchez" y se ha preguntado "cuanto hubiera durado" un gobierno de coalición con Podemos con situaciones como las que se están viviendo en Cataluña.

En su intervención también se ha referido a la irrupción de Más País en el escenario electoral, añadiendo en tono irónico que "todos vienen a servir y a fortalecer la democracia, pero aquí no hacen falta mediadores hace falta gente responsable".

Ábalos cree que se está intentando "inyectar desánimo" de cara al 10 de noviembre "cuando no hay ningún motivo para el desánimo" porque hay muchas cosas por la que luchar "y decirle a estos perdedores, que solo están para perder".

Por su parte, Fernández Vara ha asegurado que “ganar las elecciones generales del próximo 10 de noviembre es un reto para que el PSOE y los gobiernos socialistas sigamos transformando la realidad de España, sigamos cambiando la vida de la gente”.

Según ha explicado “en esta campaña electoral, no podemos decir lo que la gente quiere ir, hay que repetir todas las veces que sea necesario que convocamos a la gente a un proyecto colectivo, de país, progresista, al servicio de la ciudadanía, de libertad, de solidaridad”.