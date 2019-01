Ábalos recrimina al PP que no cambiara los trenes en siete años de gobierno

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recriminó ayer a los diputados del PP de Extremadura que le reclamen ahora que sustituya los trenes que circulan por la región cuando «ellos no lo hicieron en siete años».

«Que los diputados del PP de Extremadura no me dejen hacer lo que ellos no hicieron, cambiar esos trenes tan lamentables... Ahora me piden que haga en seis meses lo que ellos no hicieron en siete años. Tienen muy poca vergüenza».

Además, según la agencia Europa Press, reconoció sentirse harto de que cuando acude a un sitio, algún responsable «de todo esto cuestione mi verdad después de haber demostrado su propia mentira. Ahora sale José Antonio Monago que fue presidente de Extremadura... yo pensaba que estaba retirado de la vida política...».

Así se expresó en un acto celebrado en Bilbao, en el que señaló que el proyecto presupuestario presentado este viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez es «una gran oportunidad» para España y reconoció que «no contempla» la posibilidad de que no salgan adelante y, por ello, pidió a los partidos políticos que lo apoyen. De esta forma también defendió que, en siete meses, el gabinete de Pedro Sánchez han logrado «conquistas históricas» como la subida de las pensiones o del salario mínimo. Así, se preguntó dónde está el desastre que algunos denuncian en las cuentas y recordó que el impuesto tecnológico o sobre transacciones financieras no afecta al ciudadano medio y los presupuestos son «buenos para el país. Estoy convencido de que si queremos a España, son las cuentas que se merece».