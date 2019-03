Abogan por la Ley de Ordenación Territorial para regularizar los asentamientos ilegales

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), Daniel Ruiz Ballesteros, defendió ayer que la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS) «es un buen punto de partida para regularizar los asentamientos ilegales. Ruiz Ballesteros hizo estas manifestaciones con motivo de su participación en el simposio que sobre esta ley se celebró en Mérida, donde abordó la vertiente de los asentamientos ilegales incluida en esta ley, aprobada en la Asamblea el pasado mes de diciembre. En este sentido, mostró su satisfacción porque la Cámara extremeña haya apostado por abordar un tema como el de los asentamientos en suelo rústico e intentar una solución a muchos problemas de construcciones ilegales que hay en Extremadura.

Ruiz Ballesteros, que no quiso referirse a casos concretos, la LOTUS pone las bases para poder intentar regularizar estos asentamientos irregulares y poder decir a unos que pueden ser viables o que no van a poder ser viables y legalizados». En su opinión, la LOTUS ofrece «soluciones más rápidas y eficaces que las que existen actualmente», porque contempla estos asentamientos ilegales de una manera expresa y busca dar una solución más inmediata «de lo que sería un nuevo plan de urbanismo, que es más complejo».

No obstante, precisó que no se pueden fijar plazos en la tramitación de los procedimientos administrativos «ya que lo que para los ciudadanos puede ser mucho, por ejemplo un año, en un procedimiento jurisdiccional no es tanto».

También reconoció que la ley hace un esfuerzo para que en materia de uso rústico no solo se acuda a usos tradicionales vinculados a agricultura y ganadería, sino otros que pueden aumentar la vinculación de los ciudadanos con el territorio y la lucha contra la despoblación «aunque con limitaciones, porque no significa que en todos sitios se pueda hacer de todo».