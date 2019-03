Aemexa pide no cambiar el decreto de casas apuestas

Los empresarios del sector de máquinas recreativas y de azar de Extremadura pidieron ayer que no se modifique el decreto ley de juego responsable aprobado recientemente por la Asamblea porque de ser así se vulnerará «de forma grave» el equilibrio entre el juego público y el privado.

La Asociación de Empresarios Extremeños del Automático (Aemexa) informaron ayer de que el Grupo Socialista presentó el pasado 28 de febrero una enmienda de adición al proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, con la que viene a «quedar sin efecto» el artículo 41 del decreto ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Juego Responsable en Extremadura, convalidado por el parlamento el día 21 de ese mismo mes.

En un comunicado, explicó que este artículo establece que cualquier actividad de juego privado o público en Extremadura ha de contar previamente con autorización expresa de la Administración autonómica. No obstante, exime de esta autorización a Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y a la ONCE en el caso de la apertura de establecimientos propios, tal y como establece asimismo la normativa estatal.

Sin embargo, advierte Aemexa, el PSOE propone que esta autorización administrativa no sólo no sea necesaria en estos casos, sino también para la comercialización de cualquiera de los productos de Selae y ONCE. Ello supone, según denuncia, que podrían ser vendidos «sin ningún tipo de control administrativo» en cualquier establecimiento público de Extremadura y por cualquier canal telemático o informático.