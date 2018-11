La caza defiende al rehalero del vídeo viral: «es un lamentable accidente»

El sector cinegético cerró ayer filas para defender al rehalero que aparece en un vídeo de una montería en Herreruela que se ha hecho viral y en el que aparecen varios perros acosando a un venado junto a un cortado por que acaban cayendo una decena de canes y también el ciervo. «Es un vídeo duro que ha sobrecogido a todo el sector de la caza», afirmó el presidente de la Federación Extremeña de Caza José María Gallardo, que confirmó que uno de los canes falleció («al caerle el venado encima», afirma) y el resto fueron atendidos por los veterinarios por distintas heridas, la más grave, una pata rota. «La mayoría de los perros cayeron sobre arbustos o en una balsa de agua», señala el representante de los cazadores extremeños que circunscribe lo sucedido a «algo excepcional y aislado».

En la misma línea se expresa Javier Mejías, de la Asociación Española de Rehalas en Extremadura. «No es normal que algo así ocurra, pero no se puede reprochar nada al rehalero, que ha ido corriendo desde una distancia de un kilómetro persiguiendo a los perros. Está devastado. El hombre intenta intervenir, pero se da cuenta del precipicio que tiene al lado y que el animal se le viene encima y es cuando se asusta y se retira» cuenta. «No nos alegramos, pero no entiendo que haya gente que trate de deformar esto como si todo lo que hubiera hecho este hombre estuviera mal, y no ha hecho nada mal. Ha sido un lance en un mal sitio, pero no se le puede reprochar nada porque hizo todo lo que pudo», defiende Mejías, que ayer habló con el perrero del vídeo. Se trata de un vecino de 62 años con mucha experiencia en rehalas y muy conocido.

Gallardo también lamenta la polémica que se ha generado con el vídeo aunque reconoce que quienes lo difundieron cometieron «una insensatez». «Si es una imagen dura para el sector cinegético, lo es mucho más para alguien alejado del mundo rural y además da una imagen totalmente parcial y descontextualizada sobre lo que es realmente la caza. Pero es injusto que los colectivos animalistas hayan aprovechado para atacar al rehalero sin plantearse siquiera cómo está», señala Gallardo.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en declaraciones a la Cadena SER, también apeló ayer a «no criminalizar a todo un sector» por las imágenes difundidas en un vídeo.