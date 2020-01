CCOO destaca las movilizaciones de un 2019 «duro» en seguridad laboral

La secretaria regional de CCOO, Encarna Cahcón, destacó ayer que 2019 ha estado marcado por las «intensas» movilizaciones de trabajadores y pensionistas, además de que ha sido un año «duro» en cuanto a seguridad laboral, pues se han registrado un total de 20.000 accidentes en la región y han fallecido 10 trabajadores. Chacón destacó las movilizaciones de trabajadores de diferentes sectores como el ferroviario, vigilantes de seguridad, termosolares, comercio de alimentación y ambulancias, que se han manifestado liderados por CCOO, así como los pensionistas que cada semana han «defendido» el sistema público de pensiones.

La secretaria general apeló a la responsabilidad de los empresarios y la administración que, a su juicio, debe aumentar la vigilancia para que se cumplan las medidas de prevención. Añadió que en 2019, CCOO se ha enfrentado a un «intenso trabajo» en la negociaciones colectivas y aún quedan pendientes cuatro convenios de ámbito regional «importantes».

En este sentido, Chacón indicó que el convenio del campo deberá cerrarse durante el primer semestre y también existen 23 convenios sectoriales y 123 empresariales pendiente de renovación. Así, reclamó la armonización fiscal para beneficiar a las comunidades más deficitarias a través de modificaciones sobre impuestos como el de sucesiones y una reforma fiscal progresiva para que «aporte más el que más tenga».

Chacón también abordó la subida salarial que, en su opinión, es «exigua» aunque se avanza «poco a poco», pues el sindicato ha acordado con el empresariado un salario mínimo de 14.000 euros anuales con un incremento medio del 3 por ciento en los convenios para 2020. No obstante, mostró su preocupación por la tasa de pobreza de Extremadura, que supera el 37 por ciento mientras que la media nacional se sitúa en el 21 por ciento y las pensiones de la región, «bastante» más bajas que la media nacional.

CONTROL DE LA jornada // En cuanto al registro de la jornada laboral, CCOO considera necesario el control porque existe «un desorden total en cuanto al control de las horas extraordinarias» aunque no se ha elaborado ningún informe de la inspección de trabajo y desconocen el nivel de cumplimiento de la medida. Además, señaló que se ha recuperado la jornada de 35 horas semanales para empleados públicos en la negociación y espera que sea una realidad en el 2020 puesto que «ya no hay ninguna excusa para no devolver a los funcionarios los derechos arrebatados por la crisis».

En materia de infraestructuras, Chacón apunta que el ferrocarril sigue siendo un asignatura pendiente para la región y por ello, el sindicato «estará pendiente» del pacto por el ferrocarril. Según Chacón, CCOO ha sido la primera organización en denunciar el cierre de la venta de billetes en la mayoría de las estaciones de tren de la región, «algo que nos parece una falta de respeto a los usuarios».

Por otro lado, Chacón lamentó que la violencia de género ha contabilizado este año 55 víctimas mortales por lo que considera que «hay que replantearse la situación» e insta al gobierno a que el pacto contra la violencia de género sea una realidad. CCOO apuesta por la derogación de la Lomce y un sistema educativo laico que trabaje los valores democráticos y de igualdad.