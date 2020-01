La CEOE considera que el SMI sí ha afectado al campo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, consideró ayer que es «un poco fuerte» que el Gobierno diga que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que fue del 22,3% en 2019 y será del 5,5% en 2020, no está perjudicando al sector agrario. «Nadie puede decir que solo un elemento de toda una confluencia de temas sea lo que impacta, pero que se diga que no influye que el SMI ha subido en el campo un 27% me parece un poco fuerte. Si el Gobierno y los sindicatos piensan que no impacta, que se abra una mesa del campo y se hable con los agricultores», dijo ayer al ser preguntado en Madrid por las declaraciones que hizo el martes el presidente extremeño. Antonio Garamendi señaló de Guillermo Fernández Vara que «tiene siempre buen criterio» y que es una persona «preocupada por su tierra».