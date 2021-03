El ciberataque del SEPE afecta también a las oficinas del Sexpe

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Esto se soluciona con más dinero para ordenadores y sistemas, claro. Así no hay manera de acabar con la magnífica gestión del paro. Y seguir subiendo impuestos, que la gente es muy rácana y exige muchos derechos, no arriman el hombro para nada ja ja ja ja. La región (porque no llegamos ni a comunidad foral, país, ni nazionalidad, ni autonomía con derechos históricos) más pobre de Europa gobernada por los mejores ja ja ja.