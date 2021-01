Se cierran bares y tiendas de Cáceres y Badajoz y de otros 14 municipios extremeños

Ya nos parecemos un poquito más a Corea del Norte y el Sr Consejero a Kim Jong-Un. Ya nos dicen cuando tenemos que salir y cuando recogernos, cuando tenemos que comprar, donde tenemos que comprar y donde no, quien puede ir a clase y quien no, qué localidad puede abandonar y cual no. Pronto nos dirán como cortarnos el pelo, qué marcas tenemos que consumir y dónde. Luego con echar la culpa a todos menos a ellos mismos está todo arreglado. Somos unos irresponsables porque no nos ponemos la mascarilla, pero luego resulta que no hay apenas gripe (según dicen los mismos paranoicos de nuestros gobernantes) porque ahora usamos mascarilla. Hasta para decir una cosa y la contraria son expertos timadores.